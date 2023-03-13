上班族注意！國1湖口段南下4車追撞 回堵5公里 08:212023/03/13 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南向88K今湖口服務區路段（13）早7點51分發生4小客車追撞佔用內線車道事故。（翻攝自高公局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高工局表示，國1南向88K湖口服務區路段今（13）早7點51分發生4小客車追撞佔用內線車道事故，警方獲報後已到現場處理事故中，後方回堵5公里，請用路人小心駕駛。 上班族注意！國1南下林口段「火燒車」回堵2公里 快改道！國1北上新營「大車翻覆」橫躺2車道 回堵5公里 上班注意！國1南下圓山段「4車追撞」回堵5公里 #國1 #回堵 #5公里 #事故 #4車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑輪胎脫落大貨車翻覆1人傷 國1北上新營段回堵4公里 12:472023/03/10 社會 山友注意！中市和平這幾座中級山 列易迷途區域 15:392023/03/06 寶島 注意！高雄這20處多事故路口 交通局將各別診斷改善 12:232023/03/08 生活 無照男開BMW撞公車「油漏滿地」 騎士路過慘摔殃及4車 19:382023/03/08 社會 中山高中壢段5車追撞 車輛回堵2公里 19:212023/03/04 社會 中山高南下南屯交流道事故 車輛靜止嚴重堵塞 20:012023/03/07 社會 國1岡山段「5車連環撞」 疑未保持安全車距釀禍 15:142023/03/08 社會 中山高仁德交流道南下事故 4車追撞占用內車道 23:232023/03/09 社會 青年盃田徑賽》新竹湖口高中徐立紘超越自我 獲亞洲U20入場券 16:502023/03/06 體育 熱門肇事路口曝光！ 台中警用「這招」提醒通行 14:332023/03/10 社會 驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」箱型車車頭撞爛 駕駛一度受困 09:412023/03/06 社會 經典賽》飆生涯最速165公里追平大谷翔平 美媒關注「令和怪物」 21:422023/03/05 體育 金門交通事故較去年同期＋38 警建議「危險圓環」裝紅綠燈 14:092023/03/09 社會 湖口反生命園區人士 籲保存「連環窯」 04:102023/03/12 地方新聞 疑自駕輔助釀禍！457萬賓士國3撞緩撞車 車頭撞爛畫面曝 10:282023/03/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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