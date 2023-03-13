高工局表示，國1南向88K湖口服務區路段今（13）早7點51分發生4小客車追撞佔用內線車道事故，警方獲報後已到現場處理事故中，後方回堵5公里，請用路人小心駕駛。

上班族注意！國1南下林口段「火燒車」回堵2公里
快改道！國1北上新營「大車翻覆」橫躺2車道 回堵5公里
上班注意！國1南下圓山段「4車追撞」回堵5公里
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