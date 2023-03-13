2024總統大選時間越來越近，民進黨主席賴清德已經在排兵布陣，而民眾黨主席柯文哲也規劃在4月訪美，至於柯何時表態參選？最新消息傳出，民眾黨應會在柯訪美之前，通過黨內總統、立委的提名辦法，另競選總幹事的人選也傳將由前台北市副市長黃珊珊出任。

傳前台北市副市長黃珊珊將成為柯文哲2024總統大選競選總幹事。(摘自黃珊珊粉專)

根據《鏡周刊》今（13）日報導，柯文哲擬在4月8日起，展開為期21天的訪美活動，據了解，民眾黨原本是由有外交背景的黨秘書長周台竹進行全盤規劃，但許多行程規畫一直到近日都未能敲定，導致柯的幕僚憂心忡忡。為此，柯文哲還找來黃珊珊緊急救援，希望黃除了在原本協助的紐約行程，還能接手其他相關城市的安排。

報導指出，黃珊珊透過自己的人脈，也幫助柯文哲在訪問波士頓的期間，能夠參觀麻薩諸塞州劍橋市的疫苗大廠莫德納總部，而從柯的訪美行前籌備會議中也可以發現，除了周台竹、和負責媒體、網路的柯辦發言人陳智菡，黃珊珊也是每場會議都有參加，足見柯文哲對其相當倚重。

另該報導也透露，柯文哲備戰2024有兩大計畫，一是赴美時拜訪紐約、波士頓、華府和休士頓等4大城市；2是在回台後啟動一個類似「long stay」的計畫，在中南部等縣市耕耘，柯文哲幕僚稱計畫名暫定為「柯P來了」。