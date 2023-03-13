英、法兩國3月10日在法國總統府愛麗榭宮舉辦第36屆高峰會，會後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性、呼籲以和平方式處理兩岸議題，並深化印太夥伴關係，嚴正呼籲中國勿提供俄羅斯物質協助。外交部今天對此聲明表示高度歡迎，並肯定兩國政府對台海安全的關注。

外交部發言人劉永健認為，歐洲兩大要角共同關切台海和平意義非凡。英國下議院外交委員會於去年12月對英國政府提出「整合性政策評估」建言，表達友我立場；法國也自上年發布的新版印太戰略至近期的法澳「2＋2部會磋商」，皆發表友我言論，展現英、法兩國政府堅定友我立場。

他說，此舉也凸顯維護台海和平穩定是國際民主國家的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。台灣將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，以及全球的自由民主。

劉永健指出，本屆英法高峰會由法國總統馬克洪及英國首相蘇納克率領雙方政府團隊、商界人士及青年代表與談，象徵兩國深厚淵源，也為英國與歐盟國家的互動開啟新篇章。