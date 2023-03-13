過去一年聯準會採取激烈升息行動，快速上升的利率已經出現嚴重後遺症，矽谷銀行（SVB）因美債價格大跌，出現嚴重流通性危機，已經宣告倒閉。此事造成上周美股出現震盪，市場也擔心此事將成為「金融危機」的引爆點，至於對台灣的影響，專家卻有不同看法。

美國矽谷銀行的主要客戶為新創、科技及風險投資產業，是美國前20大銀行，此次因流通性危機，爆發客戶擠兌潮，緊接在加密貨幣友善銀行Silvergate Bank之後出大事，已經宣告倒閉，遭到接管。

即使拜登政府已經在周日「拆彈」宣布所有存戶都可以拿回存款，包括矽谷銀行與Silvergate Bank的客戶，聯準會也強調，最大的原則是保障存戶，而非拯救陷入困境的銀行與其股東，但後續影響仍有待觀察。

至於此風暴對台股與台灣銀行業的衝擊，工商時報報導，第一金投顧董事長陳奕光認為，矽谷銀行非系統性風險而是單一事件，建議投資人可以觀察兩大指標，分別是新台幣守住31元及指數穩住15,300點（近兔年開紅盤1月30日低檔15,291點），一旦守穩，代表矽谷銀行事件影響漸微且可控，大盤將持續高檔震盪走勢。

聯邦投信投資長吳裕良對投資人的建議是「免驚」、「進場買股」，他認為美國四大指數重挫，但美國S＆P500指數本益比（PE）難得跌到20倍以下，那斯達克指數PE比也降至約20倍，再加上矽谷銀行事件非系統性風險，現在是千載難得進場的好機會。