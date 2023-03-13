2023年第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間3月13日上午8點舉行，而本屆星光大道並非以往紅毯，取而代之的是香檳色的「香檳毯」，為典禮帶來全新氛圍。由吉米基莫（Jimmy Kimmel）第三度受邀擔任典禮主持人。《媽的多重宇宙》獲得11項大獎提名，《西線無戰事》和《伊尼舍林的女妖》則以9項並列第二。稍早，《媽的多重宇宙》開胡，由關繼威拿下最佳男配角，他一上台難掩情緒激動落淚，場面令人動容。

近年迅速崛起的獨立製片公司A24，旗下的種子選手，由雙導演關家永、丹尼爾舒奈特執導的《媽的多重宇宙》入圍11項大獎，包含最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角（2位）、原創劇本、剪輯、服裝設計、原創配樂、原創歌曲，成為本屆奧斯卡提名階段最大贏家，也是今年唯一一部突破11項提名的電影，成為奧斯卡的大熱門。

緊追在入圍11項大獎《媽的多重宇宙》之後，則是描繪第一次世界大戰的史詩電影《西線無戰事》以及愛爾蘭內戰為背景的黑色喜劇《伊尼舍林的女妖》，皆獲得9項大獎提名。

《伊尼舍林的女妖》不遑多讓，此前已獲得最佳英國電影、原創劇本、男配角、女配角等4項大獎，可得知英國會員對於本片的喜愛，也讓馬丁麥多納（Martin McDonagh）於奧斯卡的最佳原創劇本獎勝算更大，讓外媒相當看好。

第95屆奧斯卡金像獎主要得獎名單

最佳男配角

關繼威／《媽的多重宇宙》

關繼威上台奪獎時，全場站起來歡呼拍掌，奪獎時楊紫瓊立即上前擁抱好拍檔，關繼威更激動落淚，感動表示：「媽，我拿到奧斯卡了，感動直呼：「我現在在好萊塢最大的舞台上，他們說這樣的故事只會在電影裡有，我真的不敢相信這會發生在我身上，很感謝影藝學院給我的肯定，非常非常感謝，我愛你們！」

他激動回顧來到美國的過往，他的旅程從一艘船開始，也曾在難民營待過1年，「我現在在好萊塢最大舞台上，像這樣的故事只會在電影，不敢相信現在發生在我的身上，這就是美國夢！」

接著他感謝家人，尤其是他的太太這20幾年來當他想放棄夢想時，一直告訴他屬於他的時刻一定會到來，他的太太也在台下喜極而泣。他鼓勵所有有夢的人：「我幾乎要放棄我的夢想，讓你的夢想繼續活下來！」場面相當動容。

最佳女配角

潔美李寇蒂斯／《媽的多重宇宙》

《媽的多重宇宙》再拿一獎，64歲「尖叫女王」潔美李寇蒂斯擊敗呼聲最高的安琪拉貝瑟，拿下最佳女配角，她感動表示父母也入圍過奧斯卡，「我要跟他們說，我得獎了！」

最佳影片

最佳導演

最佳女主角

關繼威成為奧斯卡第一個奪得最佳男配角的亞裔演員。關繼威激動落淚。(圖/路透社)

最佳男主角

潔美李寇帝斯奪下最佳女配角獎。（圖/路透社）

珍美李寇蒂斯奪最佳女配角。(圖/路透社)

最佳國際影片

最佳原創劇本

最佳改編劇本

最佳原創歌曲

最佳動畫長片

《吉勒摩·戴托羅之皮諾丘》