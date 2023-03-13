「第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」於台灣時間13日在美國洛杉磯杜比劇院盛大舉行，而女星們眾所期待的紅毯造型也成為本次頒獎典禮的亮點之一。其中除了范冰冰大秀飽滿美胸外，「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、影史上首位非白人奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）等歐美女星的穿搭也不惶多讓，讓全場鎂光燈閃不停。

奧斯卡金像獎頒獎典禮雖從1961年開始就有在典禮前鋪設紅毯的「習慣」，至今已有33年，而今年主辦單位跳脫過去思維，以成穩地香檳色代替，展現成熟的風範，也是象徵海灘上的落日夕陽，因此眾女星們想要在「香檳毯」上成為亮點勢必要多花點心思。而今年以《媽的多重宇宙》獲得多項大獎的楊紫瓊，這次以一身Dior流蘇層次小禮服小露酥胸，搶奪影后寶座；而她的頭號勁敵《TAR塔爾》凱特布蘭琪（Catherine Blanchett）這次則以水藍色的絨面墊肩上衣，搭配黑色的長裙禮服，讓她霸氣中不失優雅。

GIVE HER EVERYTHING!!!!



EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Goddess Diva Extraordinaire Michelle Yeoh 楊紫瓊 in Dior couture at the #Oscars #Oscars95. More red carpet later on our site. pic.twitter.com/8YmCxY5XqT — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) March 12, 2023

而憑著《金髮夢露》同樣角逐最佳女主角的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），今年則是穿著一身香檳金的深V魚尾造型晚禮服優雅現身，貼身的剪裁使她凹凸有致的魔鬼曲線一覽無遺。

ANA DE ARMAS WOW OMG pic.twitter.com/a5OTf8Zhta — Ana de Armas Daily (@anadearmasdaily) March 12, 2023

另外，還有妮可基嫚 （Nicole Kidman）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、都穿上性感的側面全開的開岔禮服，大方秀出火辣白皙的性感長腿；還有影史上首位非白人奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）這次也將以頒獎人身分出席，而她穿著白色削肩禮服，除了胸口挖了大洞秀出飽滿雙峰外，左側裙擺更是開到腰間，使下半身曲線若影若現，超級吸睛。