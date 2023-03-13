周一金融市場可能迎來動盪的一周。投資人擔心美國銀行業之亂可能引爆全球骨牌效應，隨著新的一周到來，這些疑慮可能反映在亞洲市場。不過，由於美國當局宣布了一連串措施以限制矽谷銀行（SVB）倒閉的影響，周一亞洲時段，美股主要指數期貨勁揚。

目前道瓊指數期貨漲1%，標普500指數期貨漲1.3%，那斯達克100指數期貨漲1.4%。

整個周末，美國監管機關都在想方設法，試圖控制住上周末矽谷銀行突然倒閉的影響。

美國財政部和聯準會發布聯合聲明，推出一系列穩定銀行體系和安定人心的措施，並表示矽谷銀行的儲戶周一就能提取存款。

聯準會表示，將透過一項新的「銀行定期融資項目」（Bank Term Funding Program）提供額外資金。這項計畫將向存款機構提供最長一年的貸款，並以這些機構持有之美國公債與其他資產提供擔保。

此外，美國當局亦接管了總部位於紐約的Signature Bank，這是幾天內第二家倒閉的銀行。

矽谷銀行倒閉重創了金融市場，投資人紛紛拋售股票避風頭，上周MSCI全球股市指數以創下約三個月來最大的兩日跌幅做收。銀行股受創尤其嚴重，標普500地區銀行股指數周線崩跌18%。

與此同時，股票和固定收益市場的波動性指標創下2023年以來新高。

除了銀行業的新風暴，本周美國將發布的重要經濟數據也可能繼續左右市場走勢。投資人正試圖了解美國央行將如何平衡經濟增長所面臨的威脅和仍在悶燒的通膨。

上周五公布的美國非農就業報告喜憂參半，就業增長強勁，但工資增長放緩，美國公債殖利率上周五大跌，與聯準會政策預期緊密連動的兩年期美國債息創下2008年金融危機以來最大跌幅。

在聯準會於本月晚些時候做出利率決議前將發布一波關鍵數據，包括美東時間本周二將發布的美國消費者價格指數。此外，歐洲央行似乎已經打定主意，將在周四升息50個基點。

中國在去年GDP僅增長3%、創下數十年來新低後，其放棄清零防疫政策後的經濟情勢也將備受關注，今年第一個零售和工廠數據將於周三揭曉。