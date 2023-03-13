潔美李寇帝斯奪下最佳女配角獎。（路透）

《媽的多重宇宙》開胡，關繼威打敗眾強敵，奪下奧斯卡最佳男配角，成為亞裔第一位奪得該獎項的男演員，為《媽的多重宇宙》拿下一座獎項。關繼威一上台就淚流不止，上台先獎項獻給媽媽，他激動說：「我媽84歲，媽，我剛得奧斯卡獎了！」

他激動回顧來到美國的過往，他的旅程從一艘船開始，也曾在難民營待過1年，「我現在在好萊塢最大舞台上，像這樣的故事只會在電影，不敢相信現在發生在我的身上，這就是美國夢！」

接著他感謝家人，尤其是他的太太這20幾年來當他想放棄夢想時，一直告訴他屬於他的時刻一定會到來，他的太太也在台下喜極而泣。他鼓勵所有有夢的人：「我幾乎要放棄我的夢想，讓你的夢想繼續活下來！」場面相當動容。

另「尖叫女王」潔美李寇蒂斯也奪下最佳女配角獎，為《媽的多重宇宙》拿下第2個獎項。她上台致詞表示她不是一個人得獎，而是所有團隊一起得獎，除了感謝家人，潔美李也感謝一直以來支持她拍攝許多商業類型片的團隊粉絲，最後她激動哽咽向也是演員的父母喊話：「我的爸媽也入圍過奧斯卡獎，現在我得到奧斯卡獎了！」