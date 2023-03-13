全球首艘全套房全陽台的麗晶郵輪七海水手號，今首航台灣，從香港出發後直衝花蓮，原預計上午8時許將靠泊花蓮港，未料東北季風影響，港內風力達6至7級，基於安全考量已取消進港，將緩慢北上駛至基隆港。

花蓮港務分公司港務長陳世鴻表示，七海水手號今搭載約542名乘客，原預計上午7時40分許抵達花蓮港引水站，8時40分完成靠泊，不過東北季風影響，港內風力達6至7級，該輪船長考量風力狀況及安全，決定取消靠泊花蓮港，公司將直接緩慢北上駛往下一港口基隆港。

陳世鴻坦言，定期航線中，不論郵輪或貨船，只要風力條件不好，都會跳過靠泊港口，雖然上周已有掌握氣象狀況，但航程固定，必然會經過花蓮，不過郵輪安全要求較高，且臨時陣風難預料，才會取消該航次，對已在港區等待接駁的遊覽車及計程車業者感到抱歉，未來會繼續努力爭取郵輪停靠花蓮港的機會。

七海水手號是麗晶七海郵輪旗下第二艘頂級郵輪，船長約216.1公尺，船寬為28.3公尺，總噸位約4萬8075噸，速度為20節，共有12樓層，349間客艙，載客量可達700人，是全球第一艘有全套房及全陽台的郵輪，且船艙員工與乘客比例為1比1.6，可提供高規格的私人服務。

七海水手號今從香港駛抵台灣後，原預計依序停靠花蓮港、基隆港及高雄港，環島一圈後，再駛往越南下龍灣。