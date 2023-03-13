南投一對父母日前與友人唱歌，女兒說遭某男子舔嘴巴及陰部，該父母隨即把對方拖到巷內痛毆，對方被打到肋骨骨折、全身挫傷，3天後因敗血性休克死亡，法官認為死者是因罹患糖尿病等慢性病，導致身體復原能力差，該父母當時無法預見，由傷害致死改為傷害罪，母親判刑5月、父親判7月。

判決書指出，該對父母民國109年12月13日在南投某KTV與友人唱歌後，離開時找不到女兒，遍尋後在後門發現對方，女兒說遭人舔嘴巴及陰部並指認是A男所為，父母就把A男帶到巷內毆打，父親還拿交通錐毆打A男，造成A男肋骨骨折、牙齦撕裂傷和多處挫傷，A男3天後敗血性休克死亡。

該對父母因傷害致死案件遭起訴，法官認為A男罹患慢性病（糖尿病、肝病、腎臟病）影響復原能力，且受傷後營養不佳，以致傷口不收久而潰爛，後因罹患肺炎，導致敗血性休克死亡，法官認定死者受傷後住院至死亡，時間有其連貫性，傷害對死亡為誘因角色。

法官認為該父母當時不知道A男罹患慢性病，無法預見對方受傷後會因病影響其身體復原能力，更引發敗血性休克死亡，認定與傷害致死之加重結果犯要件不符，僅以普通傷害罪刑責；依傷害罪將女童母親判刑5月、得易科罰金15萬元，父親判刑7月、未宣告得易科罰金。可上訴。