美國男星寇兒史普洛茲（Cole Sprouse），兒時因演出《小查與寇弟的頂級生活》走紅，被稱為「寇弟」，如今長大成的他退去小時候的嬰兒肥與青澀感，搖身成帥氣的新一代男神，而日前他在接受專訪時竟自爆，自己14歲就破處，當時的他甚至還留著馬桶蓋頭。

史普洛茲雙胞胎曾演出《小查與寇弟的頂級生活》。（圖／達志影像）

寇兒史普洛茲日前接受Podcast頻道《Call Her Daddy With Alex Cooper》專訪，大聊過往情史及事跡，他透露，14歲時他與家人到佛羅里達州家族旅行，在飯店遇到一位年紀較大的女孩，第二晚兩人就在飯店房間發生性關係，而他笑說「我那時還留著《小查與寇弟的頂級生活》裡的馬桶蓋頭，看起來像個荷蘭小女孩」

接著，他表示，他還傳訊息請哥哥「讓出房間」，且當兄弟在走廊相遇的時，狄倫還對他說「該死的，我現在要去哪？」他則回答「不知道，不然你去找地方下棋之類的」讓他邊回憶邊笑稱「我哥一輩子都不會原諒我」，不過他坦言，這次的體驗「只持續了20秒」然後那名女孩再也沒和他說過話，讓他直言「老實說我有點後悔，沒讓這次經驗變得特別」。

事實上，童星出道的寇兒史普洛茲（Cole Sprouse）如今已經長成帥氣帶點頹廢的天菜男神，而他還是攝影師及學霸，讓許多美國觀眾都直呼他是沒有長歪的童星，更在2017年演出《河谷鎮》後人氣暴漲，成為新一代男神。