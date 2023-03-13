傳統活塞式接合尖頭具刺傷風險缺點。（弘光科大提供）

弘光科大護理系碩士班二年級學生黃筠筑（中）、林筠珊（左）所研發的「螺旋式靜脈接合系統」，獲得口頭發表專題研究實作組第一名，指導老師宋琇鈺（右）與有榮焉。（弘光科大提供）

弘光科技大學護理學院日前舉辦中區專題研究／實作暨實證競賽，共有4所大學5間醫療機構參加。弘光護理系碩士班二年級學生黃筠筑、林筠珊所研發的「螺旋式靜脈接合系統」，獲得口頭發表專題研究實作組第一名，兩名學生從改善護理人員工作安全出發，改變傳統活塞式接合尖頭具刺傷風險缺點，研發出螺旋式接合系統，具安全省力、防滲漏汙染等優點。

護理學院院長陳淑齡說，中區專題研究／實作暨實證競賽，近3年雖歴經COVID-19，兢兢業業無間斷地持續舉辦，今年邁入第6年，持續聘請醫學大學、醫學中心學者專家擔任評審委員；藉由跨校與跨醫院聯結提升照護品質與創新研發，激發護理教育在照護品質與創新研發上達到最高境界。

弘光科大指出，口頭發表第一名為：專題研究實作組：弘光護理系學生，主題為「螺旋式靜脈接合系統」；臨床實證問題組：中山醫學大學護理學系學生，主題為「使用耳罩是否能穩定早產兒的生理徵象」；臨床實證應用組：彰化基督教醫院護理人員，主題為「良性陣發性位置性眩暈 使用Vitamin D 是否減少眩暈發生？」。

海報發表第一名為：臨床實證問題組：嘉義長庚科技大學護研所（嘉義長庚醫院） 學生，主題為「實施飲食介入對暴露於火災空污的消防員之炎症指標及心臟血管功能的影響」；臨床實證應用組：台中榮民總醫院護理人員，主題為「手持式風扇改善COPD 病人呼吸困難之臨床實證應用」。

榮獲得專題研究實作組，第一名弘光科大護理系碩二學生黃筠筑、林筠珊，目前分別在開刀房、產房從事護理師工作，在職進修精進護理學識，上學期修助理教授宋琇鈺「護理實務之創新設計」課程，著手進行專題研究。

黃筠筑指出，在選定研究主題時，想到五專在醫院實習，曾經在裝、換點滴的時候，不小心在穿刺點滴輸液袋的活塞式接頭時被劃傷姆指，同時也染汙給藥系統，到了職場，還是偶爾會看到有同事因而受傷，和林筠珊討論後，決定以改良接合系統為主題，進行研發。

黃筠筑說，在構思改善方法時發想可運用螺旋運動改變原有力學，著手研究螺旋式接合應用在點滴輸液袋、輸血袋、點滴輸液套管的可行性，進而開發出「螺旋式靜脈接合系統」；螺旋式接合時輕鬆且平穩旋轉進去即可，省力又安全，加上單向閥的設計可以防滲漏、污染，也增加能裝旁支的接頭作為加藥使用。

指導老師宋琇鈺強調，黃筠筑、林筠珊觀察發現護理實務上的問題，從改善自己及同事工作安全出發進行創新研究，獲得評審肯定。目前市面上點滴、接合系統分屬不同廠商製作，這個安全省力系統要能市場化，需要廠商端投入生產製造，兩名學生很樂於將研究成果透過產學合作模式造福更多護理人員。