全國教育產業總工會今天揭露，教育部委託桃園大園高中辦理的「海外攬才子女專班」，每年付千萬元補助經費，但大園高中竟還向學生收取高額費用，卻進入家長會帳戶：包括每學期每位學生超收費用3.6萬元，規避會計程序之監督。

教育部為配合政府延攬外籍人才來台工作及生活政策，設立「海外攬才子女專班」，唯二設有海攬專班之一的大園高中，傳出向學生收取高額費用，卻進入家長會帳戶，規避會計程序之監督。

全教產指出，大園高中每學期向學生收費3.6萬元，一年收7.2萬元，通通進入家長會的帳戶，其中甚至教育部已補助的科目，仍在重複超收費用裡面，也未見公告收支。

全教產指出，「海外攬才子女專班」接受政府資源辦學，教育部每年補助千萬元，卻還向家長收高額費用，而且繳入家長會帳戶，任意花用，不受會計室監督，這些教育部都知情，而且竟都同意。

全教產說， 原本教育部所屬的國立政大附中不願接辦「海外攬才子女專班」，教育部利誘大園高中招生3個班，每年撥給學校千萬元經費，又慷慨補助鐘點費，任由學校加發鐘點費(以1.5倍鐘點費計算），卻未全英語授課，這讓40多年未調整鐘點費的其他高中老師忿忿不平，40幾年來竟只有調整20元。

有家長指出，大園高中「海外攬才子女專班」共計招生3個班，每年實際招生只有2至5人，卻占用一個班級的軟硬體空間及資源，使學校招收市內子弟的能量大減，犧牲了全市國中畢業生升學至公立高中的名額及機會，對於市內國中畢業生及家長而言相當不公平。

全教產說，若教育部同意「海外攬才子女專班」可以超收費用且入帳家長會帳戶，應讓所有其他學校也可如法炮製，但若不行，不應讓「海外攬才子女專班」一枝獨秀，遊走法律邊緣，或根本是對法律視若無睹。

全教產說，「海外攬才子女專班」除財務制度化、透明化的監督機制應受到重視外，將來萬一裁撤時學生的相關權益及其安置的問題，建議教育部皆要一併納入考量。