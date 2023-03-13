2023年第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間3月13日上午8點舉行，而本屆星光大道並非以往紅毯，取而代之的是香檳色的「香檳毯」，為典禮帶來全新氛圍，眾多女星也已經在頒獎前就蓄勢待發，其中，入圍最佳影片等6項大獎的《捍衛戰士：獨行俠》，片中飾演女飛官「鳳凰」的莫妮卡巴巴羅也辣登星光大道，「胸器」全露讓該片奪獎氣勢也「來勢洶洶」。

《捍衛戰士：獨行俠》片中唯一的女飛官「鳳凰」莫妮卡·巴巴羅（Monica Barbaro）身穿水藍色搭配酒紅色的拼接禮服，這身火辣的禮服前後大開深Ｖ到腰線，不僅轉身美背全露，正面也大秀渾圓線條，令人大噴鼻血。

事實上，時隔36年再出續集的《捍衛戰士：獨行俠》，不僅去年成功將觀眾帶回戲院，連男主角身兼製片的湯姆克魯斯被大導演史蒂芬史匹柏大讚「拯救了好萊塢」，票房全球大賣14.93億美金（約台幣458.96億元），這次奧斯卡入圍本屆最佳影片、改編劇本、視覺效果、音效、剪輯及原創歌曲6項大獎。