擁有美國醫學博士學歷的蘇姓婦產科名醫在新竹市開設診所，2010年鄭姓女子求診，蘇男未發現她子宮外孕狀況給予適當治療致她猝死，2019年最高法院依過失致死罪將他判囚1年4月定讞，他提再審遭駁回後聲請裁判憲法審查，但遭憲法法庭審查庭裁定不受理。

2010年11月9日當時34歲的鄭女因暈眩、下腹部劇痛抱著肚子進入診所，蘇男經超音波檢查後懷疑她有子宮外孕情況，但只開藥給她囑咐她返家休息多喝水補充水分，鄭女在家服藥後仍持續嘔吐，腹痛幾近休克，蘇男未採取必要的檢查也未安排轉診大醫院。

因鄭女無法自行下車走到診所，蘇男逕行上車為她施打止吐針，要她回家休息，隔天凌晨，鄭女昏厥被送往台大新竹分院急診，經多日搶救治療，仍在同年月24日中午因腦部缺氧合併多重器官衰竭死亡。

一審將蘇男判刑2年，二審維持刑度但給予他緩刑2年、須賠償死者家屬300萬元，高院更一審提高賠償金額為480萬元，仍給予蘇男緩刑5年，但高院更二審認定蘇男沒有悔悟、未與死者家屬達成和解獲取諒解，改判刑1年半，上訴後，最高法院改判1年4月定讞。

蘇男聲請再審被駁回確定後，主張各級法院裁判，僅憑誣告、偽證及臆測之詞等不存在之犯罪事實，違法判處他過失致人於死之罪責，違反法律明確性原則、授權明確性原則及刑罰明確性原則，聲請裁判憲法審查。

憲法法庭審查庭認為蘇男只是對於法院認事用法當否之爭執，並泛稱相關各級法院裁判均屬違法及違憲，並未具體敘明確定終局裁定及何裁判究有何牴觸憲法之處，與憲訴法規定之要件不合，一致決裁定不受理。