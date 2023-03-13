勇士12日好不容易以125比116延長擊敗公鹿中止3連敗，沒想到竟然可能都靠裁判「幫忙」！因為根據聯盟13日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告(只有末節沒有延長賽，因為延長賽分差早已拉開)，第4節最後兩分鐘內出現3次誤判，全都對勇士有利，更讓公鹿少了2次罰球機會。

第一次誤判出現在末節還剩52.1秒，在沒有積極防守對方球員的情況下，勇士前鋒卓雷蒙格林在自己禁區內停留時間超越3秒，這是一次相當明顯的防守3秒違例，裁判應該吹哨停下比賽，且讓公鹿擁有站上罰球線罰球1次的機會。

第二次誤判出現在末節還剩51.5秒，勇士後衛克雷湯普生在防守公鹿前鋒米德頓時，出腳擋住對方前進路線，造成米德頓失去平衡跌倒掉球，也讓柯瑞趁機快攻上籃放進追平兩分，但實際上這是一次防守犯規，當時還沒進入加罰，球權仍歸公鹿，柯瑞不該擁有快攻反擊機會。

至於第三次誤判在末節還剩33.5秒，卓雷蒙格林再次出現明顯的防守3秒違例，可是裁判仍沒看見，平白無故造成公鹿的1次罰球機會飛了。假如裁判正確吹出這兩次防守3秒違例，公鹿只要罰進其中1球，比賽很可能不用打到延長，直接在正規賽就分出勝負了。