罕病新藥近期成為市場關注焦點，尤其國內至少有12家廠商取得「孤兒藥」資格，被看好能把握此次良機，投資專家谷月涵就曾公開表示，台灣製藥業有競爭力，市值、投資和上市櫃比例都高於韓國、日本、印度等國，二期研發的新藥和孤兒藥都很受關注。

【1】罕病新藥缺口大 台廠搶卡位

罕病新藥卡位投資熱潮，在安基生技治療甘迺迪氏症小分子新藥AJ201，以2.5億美元（約合新台幣逾75億元）授權美國Avenue，引為話題，而國內至少12家廠商開發的罕病新藥已取得孤兒藥資格下，能否再接棒授權或引爆研發風潮，也成市場關注焦點。

【2】矽谷銀行風暴 台股雙關鍵 守住就免驚

上周台股受美股波動走弱影響周K線收黑，全球投資人緊盯矽谷銀行風暴，投資專家認為，13日關注新台幣及台股集中市場指數兩項指標，若分別守住31元及15,300點，更加證明矽谷銀行事件僅是單一事件，大盤仍將維持高檔震盪格局。

【3】倒數剩六天 內資拚作帳

距離2021年封關僅剩下六個交易日，內資投信法人力拚年底績效，連七日買超台股、加碼195億元，全力拉抬設計IP股、ABF載板等重倉股，終場加權指數上漲37.56點，收在17,826.83點，萬八關卡近在咫尺。

【4】第三代半導體 黃金陣容成形

台亞半導體（原光磊）22日董事會通過，將透過轉投資公司成立積亞半導體，進軍6吋GaN on SiC磊晶，業內臆測，積亞將會再引進策略合作對象，日亞、台亞、積亞的混血組合被業界評為黃金陣容，全球第三代半導體陣營再添新頁。

【5】下一家倒閉的是…數家美地區銀行被點名

矽谷銀行倒閉之後，接著倒閉的會是哪一家美國地區銀行，市場都在挫咧等。目前被點名的地區與小型銀行包括第一共和銀行、標誌銀行、西方聯合銀行等數家，不過專家咸信，這次風暴可能只會牽連到地區銀行，大型銀行應該可以安然渡過。