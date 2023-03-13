翁朝棟指出，俄烏戰爭、通膨等利空日益鈍化，第二季後鋼市需求有望從急單轉長單，鋼價將重回到上升軌道。這一波帶頭起漲的歐洲，ArcelorMittal月初再次提高板材類價格每噸30歐元，自年初累計漲幅已達每噸180美元。全球經濟在去年第四季探底後逐步回穩，IMF、EIU、S&P（原IHS）等機構不約而同上調全球經濟成長率至1.9~2.9％。今年經濟前景普遍改善，其中又以中國大陸和歐洲上調幅度最多。近期的急單反映下游廠商去庫完成，大陸兩會釋放出的政策利多將為需求爆發更添柴火，急單轉長單指日可待。

中國兩會3月4～3月5登場，將恢復和擴大消費擺在優先位置，並設定2023年GDP成長目標為5％。預期兩會後，更多基建投資、內需刺激及房市相關等措施將持續推出。製造業落底復甦，中國大陸製造業PMI連續兩月上升，2月提升至52.6％，進入擴張期。房地產在政府調整政策後回穩，根據大陸國統局1月數據，一線城市商品住宅銷售價格上漲，市場信心回籠，有望帶動建築業及相關產業。鋼鐵業方面，鋼材社會庫存與鋼廠庫存雙雙由升轉降，用鋼需求重啟，鋼鐵市場回暖。