行政院副院長鄭文燦12日表示，有經驗的地方首長會在捷運綜合規畫通過後，透過各種方式減輕地方政府財政負擔，他是過來人，會好好與基隆市長謝國樑說明。對此，謝國樑13日上午表示，感謝鄭文燦願意分享經驗，相對上也感受到副院長與行政院的善意，希望未來大家一起努力來促成這項建設。

謝國樑13日上午赴基隆市建德國小視察綠色斑馬線設置後的成效，接受媒體聯訪時表示，感謝鄭文燦願意與基隆分享捷運建設的經驗。謝國樑認為，鄭文燦相對給予基隆比較多的善意與包容，非常感謝。

謝國樑說，期待能從鄭文燦及交通部處，共同探討出基隆市能夠負擔得起、對未來的捷運建設有實質幫助的相關方案，他也針對鄭文燦釋出的善意及評論表示感謝。

至於與交通部次長胡湘麟的面對面磋商，謝國樑說目前還沒有確切時程，王國材已表示將會主動與基隆聯絡，市府方面將靜待佳音。基隆市交通處長王圳宏表示，王國材10日表示胡湘麟將拜會謝國樑，交通處當天也與鐵道局聯繫，鐵道局表示尚未接獲指示，交通處13日將主動與交通部與鐵道局聯繫，確認次長來訪的時間及細節。