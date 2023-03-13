全漢近幾年藉由併購及自行開發拓展產品線，跨入雲端網通/邊緣運算、5G基站、工業電腦、醫療照護，以及輕型電動車及儲能等，由於產業布局廣泛且產品齊全，可提供客戶一站式電源服務，快速供應客戶不同產品，成為公司爭取訂單的優勢，也降低全球產業不景氣對公司營運的衝擊。

全漢2022年合併營收為149.41億元，年減10.26%，營業毛利為23.08億元，年減4.81%，合併毛利率為15.45%，年增0.84個百分點，營業淨利為5.42億元，年減19.29%，稅後盈餘為7.21億元，年減4.38%，每股盈餘為3.85元。

全漢董事會決議每股配息3.8元，包括盈餘配息3元及資本公積配息0.8元。

全漢今年前2月合併營收為21.96億元，年減10.19%，AI圖形運算帶動網通設備升級需求，且電競相關電源需求回溫，全漢表示，目前網通及工業電腦訂單穩定，去年工業及網通營收佔比約60%，今年希望能拉升工業電腦及網通產品比重，搭配電動兩輪車等輕型載具與特殊用途載具電源產品出貨放量，維持公司毛利率及獲利。