全台現正面臨嚴重的「蛋蛋危機」。對此，國民黨前台北市議員羅智強分享，有早餐店業者告訴他，不認為現在台灣有缺蛋，但對蛋價高漲、沒貨進還得加價購買的狀況，感到苦不堪言，這讓羅直呼，「真的很悲催」。

羅智強日前曾在臉書Po出一張被蛋洗的馬英九肖像照，提到有民眾告訴他，「懷念」以前蛋多到可以讓民進黨拿來丟馬英九、也可以拿來丟警察的日子。羅智強也提到，這讓他回想起自己以前說過的「還馬英九公道者，必蔡英文」這句話。

羅智強昨（12）日在政論節目《新聞大白話》提到，近期與早餐店業者聊到「蛋蛋危機」議題時，對方認為現在並沒有缺蛋，只是蛋價一直漲，漲到他快買不起了，若碰上沒貨進，要買蛋只能另外加價，可見台灣還是有蛋，但這是很貴的蛋，「真的很悲催」。

羅智強接著說，早餐店業者指出，他們的現況真的很慘，也感到非常的痛苦，因為不同於便當店能以其他菜色暫代替蛋類料理，早餐店幾乎離不開蛋，若沒有蛋，根本活不下去。