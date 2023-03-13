Brady Feigl and Brady Feigl each recently took a DNA test.



The results confirmed they are not related and there is, in fact, a glitch in the Matrix. pic.twitter.com/CWHEY1Bbhd — Dan Clark (@DanClarkSports) January 12, 2023

小聯盟棒球選手布雷迪費戈（Brady Feigl）與布雷迪費戈（Brady Feigl）今年初去做了DNA鑑定，他們懷疑彼此是失散多年的同胞兄弟。兩人的相貌相仿，都戴著眼鏡，身高都是193公分，同時是小聯盟投手，最誇張的是他們還同名同姓，簡直分不清誰是誰了。

2015年，兩位布雷迪費戈碰巧都遇上手肘開刀，更巧的是他們給同一位醫師執刀，結果其中一位費戈接到醫院的電話：「費戈先生何時要來準備手術？」那位費戈很驚訝，「你在說什麼啊，我已經開完刀了。」布雷迪費戈那時才知道還有另一位棒球投手也叫做布雷迪費戈。

2017年，密蘇里大學棒球隊在推特標註了投手布雷迪費戈，祝賀他生日快樂，果不其然他們又搞錯了，他們實際上要關注的對象是「密蘇里州的布雷迪費戈」，卻錯誤地標記了「馬里蘭州的布雷迪費戈」。

這兩位布雷迪費戈終於忍不住了，他們今年站出來接受DNA鑑定，失望的是兩人毫無血緣關係。兩人的年紀相差5歲，「馬里蘭州的布雷迪費戈」較為年長，他對英媒《太陽報》表示：「我們兩人仍然是某種程度的兄弟，我們永遠都是布雷迪費戈。」畢竟整個棒壇很少有人比他們兩人更有緣分了。