沙國國家通訊社SPA報導，利雅德航空執行長由航空業資深人士Tony Douglas擔任，利用該國位居亞、非、歐中間的優勢，預計在2030年以前開設飛往全球逾100個目的地的航班。
利雅德航空表示，未來將為沙國經濟貢獻200億美元的非石油業收入，直接或間接創造逾20萬個工作機會。
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）12日（周日）正式宣布成立一家新的國家航空公司，名為利雅德航空（Riyadh Air），展現這個石油大國力拚地區運輸和旅遊樞紐的企圖心。
沙國國家通訊社SPA報導，利雅德航空執行長由航空業資深人士Tony Douglas擔任，利用該國位居亞、非、歐中間的優勢，預計在2030年以前開設飛往全球逾100個目的地的航班。
利雅德航空表示，未來將為沙國經濟貢獻200億美元的非石油業收入，直接或間接創造逾20萬個工作機會。
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