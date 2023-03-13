沙國國家通訊社SPA報導，利雅德航空執行長由航空業資深人士Tony Douglas擔任，利用該國位居亞、非、歐中間的優勢，預計在2030年以前開設飛往全球逾100個目的地的航班。

利雅德航空表示，未來將為沙國經濟貢獻200億美元的非石油業收入，直接或間接創造逾20萬個工作機會。