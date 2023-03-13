陰莖長度一直是多數男性在意的話題。泌尿科醫師表示，男性若想維持滿意的陰莖長度，應減肥、戒菸、維持良好勃起功能，因為皮下脂肪會影響陰莖長度，而吸菸會傷害海綿體血管的平滑肌、充血時間變少，都會使海綿體有攣縮風險。

台灣礦工醫院男性醫學部主任黃冠鈞在其臉書粉專發文表示，根據研究顯示，亞洲男性平均長度分別為勃起前7.23公分；勃起後則是11.74公分，雖然勃起前的長度比不上歐美及非洲人，但亞洲人勃起後增長的幅度最大，平均勃起後可增60％。

他並分享陰莖長度的5個秘密

1.皮下脂肪會影響陰莖長度：陰莖約有1/3到2/3的長度埋在皮下。因為陰莖被懸吊韌帶吊在恥骨上，分成皮外陰莖及皮下陰莖，而皮下脂肪的厚度會影響到皮外陰莖長度。

2.陰莖長度跟身高無明確相關。

3.陰莖長度跟鼻子寬度有正相關：根據日本一項針對126名30~50歲的男性所得到的結果。

4.勃起障礙影響陰莖長度：有勃起功能障礙的人，陰莖會比無勃起功能障礙的人平均要短1公分。因為陰莖本體是海綿體，海綿體若充血時間變少，會有攣縮風險，所以陰莖海綿體適時充血，是維持陰莖長度重要因素。

5.長期抽菸者陰莖較短：因為吸菸會傷害海綿體血管的平滑肌，使海綿體導致攣縮，因此抽菸者的陰莖長度有較高的機率會低於平均值，因為吸菸會傷害海綿體血管的平滑肌，使海綿體導致攣縮。

他提醒，若想維持滿意的陰莖長度，最好的方法就是減肥、戒菸、維持良好勃起功能，以及找到適合自己尺寸的另一半。

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