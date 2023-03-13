84歲的新黨創始人、監察院前院長王建煊早先表態將投身2024總統選戰，親民黨主席宋楚瑜12日被問到會不會又一次挑戰選總統，宋語帶曖昧的表示，「我像個老頭嗎？」，再度引發各界關注。對此，媒體人黃光芹則認為，他們二者高機率，「被阻絕於門外」。

黃光芹指出，我國正、副總統候選人，若由政黨推薦，必須符合最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，所推薦候選人得票數的總和，且達該次選舉有效票總和的5%以上者，才可以直接推薦。

但若是想要自行參選，則必須取得最近一次立法委員選舉人總數1.5%之公民連署，才得以登記為總統、副總統候選人。因此門檻相當高，黃光芹分析，不管是前監察院長王建煊，或是親民黨主席宋楚瑜，最終都可能「被阻絕於門外」，原因絕對不是因為年紀，而是因為門檻太高。最有可能的情況是志在參選，而無法取得參選門票。

另根據第10屆立法委員選舉人數計算，總人數1.5%即要有28萬2104份公民連署書，且連署人要自公告次日起45天內提出，不過實際數量仍須以中選會公布為準。對於黃光芹的分析，網友們也紛紛表示，「光芹說出真話！」、「秒懂參選資格」、「要30萬票的連署很難，若無政黨支持更不可能」；不過也有人強調，「有時候對手會反向操作，刻意集體支持連署，以分散對手陣營的實力」。