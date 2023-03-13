世界棒球經典賽（WBC）A組預賽已於昨（12）晚正式結束，中華隊雖在最後一戰以1：7落敗古巴，無緣搶下8強門票，A組由義大利、古巴前進東京，但身為義大利教練團一員的台灣教練徐志維，成為了此次賽事中唯一晉級的台灣人。

A組預賽最終場為義大利對上荷蘭，義大利率先派出「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）先發，雖然在前3局以1分落後，但在4局下的火力攻擊，單局獲得了6分，最終便以7：1戰勝荷蘭，使 5隊成績皆為2勝2敗，但比較對戰失分率後，A組由義大利、古巴攜手晉級。

雖然中華隊無緣本屆經典賽8強，不過台灣還是有1人獲得晉級資格，那就是義大利教練團中的徐志維。日前中華隊與義大利對抗時，他就曾被問到是否會覺得心情很複雜？他則笑說：「其實我也反覆問自己，既然接受這個任務，我自己也調整好，棒球就是棒球，一起創造高品質比賽，輸贏自有結果，各自努力去呈現棒球最好的地方。」

事實上，徐志維來自台南，從小就曾參加少棒隊，表現十分優異，高中畢業後加盟匹茲堡海盜隊，雖然旅美只有短短一年，但成為他日後的養分。回到台灣後陸續擔任球隊翻譯，並到大陸擔任大聯盟的培訓教練，他也因此結識了義大利的總教練皮亞薩（Mike Piazza），讓皮亞薩也盛讚：「榮譽的義大利人」。

擁有大聯盟背景的徐志維，在回到海盜後仍被義大利棒協相中，曾受邀參加歐洲棒球講習並擔任講師，也促成此次加入義大利教練團的機會，剛好本屆義大利預賽與中華隊同組，又在台灣舉辦，讓他也跟隨義大利回鄉比賽。