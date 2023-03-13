利機表示，以去年最早衰退的驅動IC相關來看，該產品在今年第一季已明顯止跌回升，部分客戶陸續出現訂單回補的跡象，落底最早，也最快出現緩升的曙光，2月營收月增5%。就單一產品來看，晶粒承載盤(Chip Tray)月增8%，COF Tape包裝用纏繞捲盤(Shipping Reel)月增24%。目前客戶的庫存月用量已大幅降低4個月甚至以下，加上部分急單以及努力開拓新應用的車用客戶，利機看好驅動IC相關產品已脫離景氣谷底，今年逐月成長最明顯。

封測相關產品因客戶開機率回升到六成以上，庫存去化與拉貨動能已明顯提升，封測相關月成長33%。其中均熱片(Heat Sink)因持續開出新規格，出貨量攀高峰，單月營收創歷史新高，年增加59%、月增加49%；封裝用銲針(Capillary)月增36%、年增10%，預估封測的落底最快在第一季，後續可望逐季緩升。

記憶體部分，利機雖努力於調整產品組合提高邏輯佔比，還是需要時間發酵其效應。目前記憶體可謂寒冬未過，2月營收表現不佳，YOY與MOM都是呈現衰退。不過以目前在手的新規格數量，最晚下半年可發揮成長效益。

利機現金增資案已於3月7日順利募資完成，增資新股於3/10掛牌，資本額從原來3.9億增加為4.4億元。