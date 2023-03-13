據「網信中國」微信公眾號消息，近日，大陸中央網信辦印發通知，按照2023年「清朗」系列專項行動計畫，從12日起展開為期2個月的「清朗．從嚴整治」自媒體亂象專項行動，將聚焦社交、短影音、網路直播等類型重點平台，針對自媒體的造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等問題，堅決打擊、從嚴處置，營造清朗網路空間。

具體方向上，第一包含打擊自媒體造謠傳謠。包含編造虛假事件、離奇故事，臆造案事件原因、細節、進展或結果，無中生有製造謠言、集納舊聞舊事冷飯熱炒，使用異地新聞嫁接拼湊。

第二則是打擊自媒體炮製有害資訊。重點是搭蹭公共政策、宏觀經濟形勢、重大災難事故、社會熱點事件等，斷章取義歪曲解讀、顛倒是非抹黑攻擊、渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展的有害資訊。

第三是打擊自媒體惡意炒作。通過搬運倒灌、「標題黨」炒作、多帳號聯動發文等手段，對謠言、虛假消息、有害資訊仍肆意傳播的行為。

此外，還要堅決取締假冒仿冒官方機構、新聞媒體和特定人員的自媒體，包含擅自使用縣級以上行政區劃地理名稱、透過更改帳號名稱、個性簽名、使用者頭像等方式冒充官方機構、新聞媒體等。

在違規營利行為，則要從嚴整治自媒體蹭炒熱點吸粉引流，針對通過不當評議、胡亂解讀、片面曲解公共政策、社會熱點事件獲取熱度，並借機推銷售賣商品課程與服務、接受使用者打賞或開通付費諮詢、直播間帶貨、假探訪幫扶等旗號拍攝影片來消費災難，借勢引流等行為。