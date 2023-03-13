「第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」於台灣時間13日在美國洛杉磯杜比劇院盛大舉行，而女星們眾所期待的紅毯造型也成為本次頒獎典禮的亮點之一。其中除了范冰冰大秀飽滿美胸外，在頒獎典禮上擔任表演嘉賓的蕾哈娜（Rihanna）及入圍本屆「最佳原創歌曲獎」的女神卡卡（Lady Gaga）一身透視裝，一出場同樣成為全場鎂光燈聚集的焦點。

奧斯卡金像獎頒獎典禮雖從1961年開始就有在典禮前鋪設紅毯的「習慣」，至今已有33年，而今年主辦單位跳脫過去思維，以成穩地香檳色代替，展現成熟的風範，也是象徵海灘上的落日夕陽，因此眾女星們想要在「香檳毯」上成為亮點勢必要多花點心思。其中，不久前在超級盃中場賽表演上宣布懷上第二胎的蕾哈娜，這次也擔任嘉賓登場性感登場，她現在即使大腹便便，仍穿著側面以爪紋透視造型的黑色貼身禮服，大秀展現性感的D級曲線，完全不失女王風範。

另外，本次以「最佳原創歌曲獎」入圍的女神卡卡也不惶多讓，她穿著一襲上半身全透視的馬甲上衣拼接黑色長裙，使她在強光下上半身火辣的性感曲線與火辣小蠻腰一覽無遺，轉到背面更是一路裸到股溝處，美背與翹臀瞬間被看光光，搭配她俐落的眼妝，更是全場最性感的「背殺」，成功成為本屆奧斯卡最性感穿搭的女星之一；而且她一看到攝影師絆倒還立刻衝上前扶起對方，受到網友一片讚賞。

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X — Pop Base (@PopBase) March 13, 2023