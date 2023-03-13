男嬰情況危急，祖母奔向清泉派出所求救，請警方幫忙開道送醫。(警方提供)

卡緊吔！7月大男嬰過敏呼吸困難，清水警助開道7分鐘火速就醫。

台中市神岡區1名7個月大的男嬰，日前下午突然哭個不停，家人發男嬰臉部紅腫嚴重過敏，男嬰父親趕緊開車與男嬰祖母要前往梧棲童醫院就診；途中男嬰哭聲越來越薄弱，呼吸困難，手腳呈捲曲狀，沿途車多行車速度緩慢，男嬰情況危急，祖母奔向清泉派出所求救。警方火速啟動警示燈及鳴笛，將原本14分鐘路程縮短到7分鐘，安全送達醫院救治。

男嬰因食雞蛋過敏，幸好有警方的幫忙，否則後果不堪設想。(警方提供)

警方指出，男嬰父親及祖母當天下午2時10分許，從神岡往梧棲童醫院途中，因情況危及，剛好經過清水警分局清泉派出所門口前，男嬰祖母立即下車神色慌張的跑進派出所，向員警表示：「趕緊吔！我孫子很嚴重，幫忙一下(開道)，拜託」，員警黃煜埕了解後，立馬為民服務。

因事屬緊急若叫救護車可能錯失搶救時間，員警即刻駕駛巡邏車協助開道，並沿路開啟警示燈、鳴笛按喇叭，提醒其他用路車輛，目前正在執行緊急情況，將原本14分鐘的路程縮短到7分鐘便安全到達醫院救治，所幸男嬰經過緊急治療後，已平安出院。

警方表示，家屬於翌日上午再度前往清泉所感謝員警協助，並表示醫師說明男嬰因食雞蛋過敏，幸好有警方的幫忙，否則後果不堪設想。

「救人如救火、分秒必爭！」清水警分局清泉所長吳嘉瑋表示，民眾若身體不適應向119救護人員請求協助。惟為民服務是警察工作的一環，民眾若遇到緊急狀況向警方求助，更是義不容辭，立即判斷緊急協助民眾就醫。提醒用路人，如路上聽聞救護車、警車或其他公務車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行經方向並減速讓行。