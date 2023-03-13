新冠肺炎輕症免通報隔離預計3月20日上路，有法界人士質疑，把疾病分成輕症和中重症兩種，似乎有違法疑慮。衛福部長薛瑞元今天回應，這個做法和流感一樣，未來新冠肺炎輕症就像是其他疾病一樣，原則上相關醫療費用回歸健保，但是像抗病毒藥物等治療支出，短時間內仍會以公費給付。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，3月20日起新冠肺炎輕症確診者免除隔離，並調整病例定義，感染新冠病毒且有呼吸道症狀出現肺炎，需要氧氣治療或其他併發症，因而住院或死亡者，才會被認定是第五類法定傳染病。產險公會亦宣布，20日起僅符合「肺炎併發症」且「住院或死亡」兩要件重症者，才可獲防疫險理賠。

法界人士質疑，未來新冠肺炎輕症免隔離通報，而中重症仍是法定傳染病，等於將一個疾病分成兩種，在法律上似乎有疑慮。薛瑞元今天出席立法院社福衛環委員會前受訪表示，其實流感就是這樣，只有中重症需要通報；如民眾自費PCR檢驗陽性，確診就像一般疾病診斷一樣，不需要通報為法定傳染病。

「流感併發重症」目前屬我國第四類法定傳染病，也就是輕症、無併發重症者，不須向疾病管制署通報。而新冠肺炎目前仍為第五類法定傳染病，防疫指揮官王必勝日前表示，新冠肺炎改類降級預計落在今年5月，但也許會再快一點。

輕症免通報20日上路後，相關治療費用是否回歸健保支出？薛瑞元說目前還在討論，原則上是回歸健保，但是像口服抗病毒藥等，可能還是會有一段時間是用公費給付。

另外，高端公司與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗近期通過我國食藥署查驗登記，外界關注可能搶攻公費流感疫苗市場，國民黨立委王鴻薇要求衛福部應將高端列為黑名單。薛瑞元對此回應，今年的公費流感疫苗還沒開始採購，將依照採購法規定處理。