友訊2月營收為13.19億元，月減少8.02、年成長3.0%，幾乎追平疫前水準；累計營收27.55億元，創近5年新高，與去同期相比成長11.5%，年成長率直追2012年紀錄。

友訊董事長郭金河分析，數位基礎建設是全球方興未艾的趨勢，在各國政府積極布建下，網通設備與服務升級需求自去年上半年起開始暢旺，為網通產業注入一劑強心針。友訊2月營收雖受泛歐市場淡季影響微幅下降，但在庫存策略得當、風險控管得宜下，泛亞太與泛美地區表現不俗。

在日前甫落幕的世界行動通訊大會(MWC)中，友訊以AIoT結合5G O-RAN與M2M、智慧家庭、商用網路與寬頻解決方案等四大主軸，成功吸引全球電信業者與跨國經銷體系關注。郭金河表示，有鑑於網通設備與技術現時已遍地開花，友訊近年從策略面力求轉型，從過去單純的網通設備開發產製，到建構雲平台、提供cloud-to-cloud整合服務以及垂直解決方案，期待整合集團力量，組成台灣網通黃金戰隊，以加值服務與一站式解決方案形塑品牌特色與價值，後勢可期。