新竹縣主辦112年全中運，目前在新竹縣體育館進行跆拳道對打賽事，距開幕式進入倒數42天，全中運執委會特別訂定「全國中等學校運動會社會資源贊助計畫書」，期百工百業挺112全中運in竹縣，藉由百工百業贊助活動，讓整體賽事順利進行，目前已有108家贊助單位或個人共襄盛舉。

全中運執委會表示，新竹縣睽違47年後，再度主辦全國大型綜合性亞奧運項目運動賽會，跆拳道等項目資格賽已從3月2日展開。

全中運將在4月22日到27日一連舉行6天的賽程，各縣市有近2萬名頂尖好手將雲集新竹縣， 各項賽事準備的工作量相當大也相當複雜，所需的工作人力、物力、資源等也相當龐大。

全中運執委會訂定「全國中等學校運動會社會資源贊助計畫書」，以企業所贊助的金額，分成黃金級、白金級、鑽石級、尊榮級、至尊級等五類，讓整體賽事能順利進行。

企業籍由贊助活動能體現社會責任，培育優質選手，讓選手能在未來國際舞台發光發熱，也彰顯其企業價值，目前已有108個單位或個人贊助。

全中運執委會表示，贊助計畫中對贊助商或單位，也提供相對應的回饋項目，希望百工百業能共襄盛舉，把這項賽事辦到最好。相關贊助資訊可在全運會官網（https://112sport.hcc.edu.tw/Module/Home/Index.php）查詢，或洽詢新縣112全中縣社會資源組相關工作人員。