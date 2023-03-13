4月5日是清明節，不少民眾會在這天回家鄉掃墓 ，小孟老師在臉書上分享掃墓10大禁忌，包括準備結婚或新婚、感冒中、面臨家產紛爭、早上誦經、愛罵髒話的人、懷孕中的婦女、超過80歲長者和0至3歲小孩、噴香水、穿紅衣等，都不宜去掃墓，以免觸犯禁忌，嚴重甚至造成破病亂氣場。

1、準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬陽、掃墓為陰，容易沖煞，對情感易有傷害。

2、懷孕中的婦女：

懷孕中的人不宜去掃墓，因容易招惹不乾淨的氣場，影響胎兒，在科學上來說，也擔心孕婦容易受到風寒，或上山掃墓時不慎跌倒。

3、穿紅衣：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著紅色衣物會讓祖靈覺得刺眼，恐無法得到祖靈加持。

4、0至3歲小孩：

0至3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟干擾，回家容易感冒生病。

5、感冒中的人：

感冒中或正在抗癌的人，身體較為虛弱時，前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此應盡量避開。

6、面臨家產紛爭的人：

家中若有家產紛爭，應避免前往掃墓，以免觸怒祖先，當心中有怨氣時也容易吸引到負面的磁場，甚至造成憂鬱。

7、超過80歲的長者：

80歲過後的長者磁場比較弱，掃墓容易染上風寒或引起身體不適。

8、噴香水：

掃墓時噴太多香水，容易受到眾多磁場干擾，因為習俗上認為，好兄弟與山靈都喜好香氣，帶著滿身香氣去掃墓，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

9、早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人需特別注意，當誦完經後會有佛的磁場，這時若前往墓地，反而容易吸引一些負面磁場靠近。

10、罵髒話的人：

掃墓時不宜罵髒話，因口出惡言時，容易惹怒周遭的好兄弟。