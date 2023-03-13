兩岸「小三通」將於清明節前開放客運中轉，立法院內政委員會13日邀陸委會報告「恢復小三通運能正常化進程及CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安檢）相關配合工作暨振興金馬地區 疫後觀光及經濟相關措施辦理情形」。

據陸委會送交國會的報告，截至3月9日為止，金門「小三通」客運，平均載客率25％；馬祖「小三通」客運，平均載客率15％。

陸委會報告指出，「金馬地區民眾春節交通專案」2月7日常態化實施後，金廈航線維持每天至多1班，新增金泉航線每周至多兩班；馬祖航線由每周至多兩班，增加為每周至多4班。搭乘旅客維持以金馬地區之民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

在執行情形方面，截至3月9日，金門「小三通」客運，雙方船舶合計往返39班（金廈航線31班、金泉航線8班），合計載運5869人次，平均載客率25％，日平均入出境189人次。馬祖「小三通」客運，雙方船舶合計往返15班（福澳琅岐航線9班、白沙黃岐航線6班），合計載運658人次，平均載客率15％，日平均入出境44人次。

報告提到，為提升金馬民眾搭乘之便利性，陸委會持續協調各有關機關簡化登記購票及身分審核作業程序。自2月8日起，金門專案常態化的登記訂位時間由開航前4日登記，縮短至開航前3日。自3月1日起，開放設籍金馬的國人可現場購票；凡符合專案常態化實施之搭乘旅客，登記訂位時間縮短至開航前2日。

陸委會強調，「小三通」中轉規畫積極辦理中。為因應國人往返兩岸需求，經相關機關檢討，已確定在清明節前開放「小三通」客運中轉，執行細節及配套作業，俟相關機關確認後，將在本周公布。

陸委會表示，有關後續「小三通」客運安排，以及大陸人士依據《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》相關規定，申請至金門、馬祖或澎湖從事交流活動，政府將依疫情等情勢變化綜合評估，持續檢討，穩步恢復「小三通」健康有序的交流。