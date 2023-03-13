新北一名男子在網路上以假名誘騙13歲女子小芳（化名）有工作機會，是與某「科技業大老闆」視訊聊天，10分鐘可賺4千，小芳答應後，沒想到客戶就是男子本人，男子還說「這平台是18禁的欸」威脅小芳不做就退錢，小芳最後無奈脫光衣服並自慰，法官判男子7年6月。

判決書指出，男子在臉書用假名「朱欣怡」向小芳供稱有視訊聊天的工作機會，與「科技業老闆」視訊聊天10分鐘可拿4千元，後來在LINE上假扮作「成」自稱就是客戶，威脅要求小芳脫衣全裸視訊，還說「這平台是18禁的欸」、「你沒有搞清楚就來接？」要求小芳用手指插入陰道自慰，全程都被拍下。

男子在視訊中威脅小芳不配合就退費還錢，小芳最後無奈答應，男子說「他們是脫完就開始秀」、「隨意自己要幹嘛」、「反正讓我看得開心就好」，還不讓小芳「純聊天」，稱「那你退我錢吧」、「我要找聊天，我還來這幹嘛」，最後拍下猥褻畫面得逞。

男子挨告後坦承「朱欣怡」、「成」都是他本人，是要讓小芳認為這工作是真的，他也從未交付4000元報酬，視訊時候就看出小芳是未成年人；法官審酌小芳堅決不和解，高院依以脅迫及詐術使少年製造猥褻電子訊號罪、對少年恐嚇取財未遂罪，合併判刑7年6月。可上訴。