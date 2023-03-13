信義房屋首創成屋「買賣價金履約保證」服務，並於今年起，升級為「履約保證價金信託，為房仲業界唯一由銀行擔任保證人，且買賣房屋價金由玉山銀行信託管理的履保服務，將交易價金容易產生的風險，由銀行提供保證。信義房屋創業以來秉持「先義後利」精神，除履約保證升級，亦推出「四大保障、兩大安心」服務，針對漏水、高氯離子、高放射瑕疵、蟲蛀、凶宅等狀況，設計消費者保障內容，希望提供消費者更全面的保障，也為產業提升盡一份心力。

信義房屋推出的「履約保證價金信託」有三大特色。第一，最大優勢是由專業誠信的玉山銀行提供保證，一旦買賣過程「出狀況」，由銀行負擔起保障價金風險的責任；第二，買賣價金款項全數交付銀行，由銀行依信託規範，執行對契約真實性的審核、金流控管；第三，自信託專戶出款的過戶稅費及貸款清償等，以及未入專戶的款項例如交屋尾款、買方代償的賣方貸款等，銀行也都提供保證，不同於部分建經公司會將保障範圍排除。

信義房屋指出，過去「買賣價金履約保證」對消費者已有很大的保障，但相關保障服務需要不斷創新與成長，因此，決定制度加以升級，以業界最高標準為目標。

事實上，在買賣房屋時，買賣雙方都可能面臨風險。例如早期買方習慣直接把購屋款項交給屋主，若有不肖屋主捲款搞失蹤，或刻意拖延過戶手續，利用收到款項及過戶手續完成前的時間差，將房子拿去抵押借錢，買方就落得「房財兩失」；也曾有「假買方」佯裝要購屋，支付1~2成簽約款項後，就請配合的代書拿走印鑑與權狀，並迅速過戶房屋，而屋主卻再也沒有拿到後續任何款項。

因此，早在1996年，信義房屋就與安信建經參考美國ESCROW制度，評估台灣市場情況後，率先研發出保障交易價款安全「買賣價金履約保證」，今年起，則推出更全面的「履約保證價金信託」，藉由銀行保證的優質服務，持續引領產業向前。