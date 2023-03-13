「第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」於台灣時間13日在美國洛杉磯杜比劇院盛大舉行，而女星們眾所期待的紅毯造型也成為本次頒獎典禮的亮點之一。其中除了范冰冰、女神卡卡（Lady Gaga）大秀飽滿美胸級火辣身材外，女星戴娜葛里拉（Danai Gurira）則是以獨特的髮型設計成為全場矚目的焦點。

奧斯卡金像獎頒獎典禮雖從1961年開始就有在典禮前鋪設紅毯的「習慣」，至今已有33年，而今年主辦單位跳脫過去思維，以成穩地香檳色代替，展現成熟的風範，也是象徵海灘上的落日夕陽，因此眾女星們想要在「香檳毯」上成為亮點勢必要多花點心思。而在漫威片《黑豹：瓦干達萬歲》中飾演皇家護衛長而受到影迷們喜愛的女星戴娜葛里拉（Danai Gurira），這次雖沒有入圍奧斯卡，不過在《黑豹》中飾演執政王太后安琪拉貝瑟（Angela Bassett）將角逐最佳女配角，而身為片中的主要演員，因此她也受邀出席。

但戴娜葛里拉為了在紅毯上受到矚目，撇除其他女星一貫的性感造型，她別出新裁以奇特的「高聳髮柱」搭配一身黑色禮服出席，讓眾人耳目一新，成功吸引全場的注意。不過網友們卻是看傻了眼，紛紛在她的相關照底下留言，認為她此次的造型讓人聯想到《辛普森家庭》中媽媽美枝經典的藍色沖天炮髮型，但也有不少網友認為她的造型相當特別有型，意外成為兩派人馬討論的焦點。