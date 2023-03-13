第一線降血脂藥「立普妥」短缺，預計5月底恢復正常供應，國內雖有多項可替代使用的學名藥，但有醫師指出，臨床上病患仍習慣使用原廠藥。衛福部長薛瑞元表示，目前有很多可替代的學名藥，成效及安全性和原廠藥一樣，更直言「醫界出來講這種話不妥啦！」並呼籲「此風不可長」，鼓勵民眾使用學名藥。

缺藥風波未平，食品藥物管理署昨表示，降血脂用藥「立普妥膜衣錠10毫克」近期因全球包材短缺、製造廠受颶風影響生產排程導致缺貨，預計5月底才能恢復供應；目前國內擁有13張同成分、同劑型、同劑量的學名藥證，應不會影響多數病患的用藥權益。

薛瑞元今天出席立法院社福衛環委員會前受訪表示，立普妥這個藥有很多可替代的學名藥，因此認為它的短缺不是非常緊急的事件。對於民眾或醫師認為會「用不慣」學名藥，他直言「這種話有待斟酌，如果是醫界出來講這種話是不妥啦！」

薛瑞元指出，所有學名藥都通過相關試驗，也經過食藥署認證才能取得藥證，成效和安全性和原廠藥一樣， 「用不慣」是一個迷思，此風不可長！他進一步說明，應鼓勵學名藥使用，不然整個健保體制會被原廠掐死，降價會降不下來，因為大家都用這個理由，且萬一原廠供應短缺或切斷，國內學名藥廠生產來不及，國內將出現更大、更難以處理的結果。他強調，不管是醫界或對民眾宣導都是一樣的，學名藥就是同等效果的好藥，沒有比較不好。

國內藥事法規定，藥廠必須要在缺藥6個月前通報食藥署。薛瑞元說明，可預期未來半年會停產的西藥，必須在半年前提出通報，但現在碰到的經常都是臨時性的短缺，不是預期的，所以這部分還是鼓勵通報。

另外中藥材近期也面臨短缺，薛瑞元12日表示，中藥將比照西藥納入「缺藥通報平台」，未來無論是原料藥、製程等不同面向短缺都要通報，最快4月上路。未來中藥是否也會向西藥一樣，需半年前提出通報？薛瑞元表示「遊戲規則還是會去建立」。