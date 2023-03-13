金門二膽島26歲陳姓上兵已失聯5天，雖然立委陳玉珍先前已透過私人管道確認陳員經海警救起後安全在廈門，但是兩岸官方均未曾正式公布任何訊息，陸委會主委邱太三上午在立院終於證實「對岸有告知我方」，但對岸還在進行調查與了解程序。據消息人士指出，未來將可能會採取透過「小三通」及「紅十字會」兩種模式遣返。

據了解，為了避免觸動兩岸敏感神經，因此透過兩岸紅十字會協助遣返，或許是最合宜且低調的方法。

因為根據1990年9月的《金門協議》，當時是為處理大陸偷渡客遣返的問題而談，由兩岸紅十字會負責人的名義簽署協議，體現「務實原則、靈活策略」，我方國防部作戰次長鄧定秩中將和陸方的國台辦交流局副局長樂美真，分別以「紅會顧問」和「紅會理事」身分參與談判，形式上是紅會接觸，實質上是兩岸最高當局都認可與授權所完成的協議文件。

《金門協議》成為兩岸執行遣返任務的依據，也是日後簽署《兩岸共同打擊犯罪及司法互助合作協議》的雛型。

陸委會則表示，國防部正就本案釐清中，請社會各界靜待查證結果；海基會則依主管機關指示，配合辦理。