第95屆奧斯卡頒獎典禮在台北時間早晨登場，簡約的黑白色系當道，更加襯托巨星風采。以《媽的多重宇宙》入圍影后的楊紫瓊身穿一襲DIOR 白色羽飾訂製禮服，在紅毯掀起一波白色時尚，搭配Moussaieff鑽石耳環髮飾與Richard Mille白色珠寶表，儘管款式低調簡約，但不減楊紫瓊的超強氣場。

楊紫瓊穿DIOR白色羽飾訂製禮服，在奧斯卡紅毯掀起一波白色時尚。（美聯社）

楊紫瓊在今年奧斯卡呼聲頗高，有可能成為史上第二位奧斯卡有色人種影后，身為奧斯卡史上第一位有色人種影后的荷莉貝瑞（Halle Berry），也選穿白色Tamara Ralph禮服與會，如此意外的巧合，頗有向楊紫瓊祝福之意。

奧斯卡史上第一位有色人種影后的荷莉貝瑞，選穿白色Tamara Ralph 禮服與會。（美聯社）

蜜雪兒威廉斯穿上香奈兒白色訂製禮服搭配Tiffany & Co.珠寶。（美聯社）

艾蜜莉布朗（左）穿Valentino裸肩禮服搭配蕭邦（Chopard）珠寶。（美聯社）

今年奧斯卡上穿白色系禮服的女星不少，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）穿Valentino裸肩禮服搭配蕭邦（Chopard）珠寶，蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）也穿上香奈兒白色訂製禮服搭配Tiffany & Co.珠寶，外罩透明雪紡紗飄逸浪漫，渾身散發飄飄仙氣。潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）也穿上Gucci銀白色亮片緊身曳地禮服，胸前深V的鑲黑邊線條，更添性感冶豔。

潔西卡崔絲坦穿Gucci銀白色亮片緊身曳地禮服走紅毯。（法新社）

以《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯，完美詮釋64歲資深女星應有的銀髮時尚。（美聯社）

以《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis），也穿上銀白香檳色珠飾禮服走紅毯，搭配她一頭銀白短髮，完美詮釋64歲資深女星應有的銀髮時尚。

以《金髮夢露》入圍影后的安娜德哈瑪斯穿LV白色珠飾禮服向瑪麗蓮夢露致敬。（美聯社）

以《金髮夢露》入圍影后的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）身穿路易威登（Louis Vuitton）布滿珠飾的銀白色禮服，該禮服設計靈感源自瑪麗蓮夢露在1962年向當時美國總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時所穿的白色經典禮服，藉此向這位好萊塢傳奇女星致敬。