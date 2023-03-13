雖然最終不敵古巴，無緣前往東京，但中華隊在經典賽奮戰的精神依然感動國人。對此，台北市前副市長黃珊珊認為，在這次經典賽中，國人不分你我凝聚、團結一致對外的力量，就是所謂的「台灣價值」，但也坦言，除了「中華隊」，基本上國內是沒有共識的。

黃珊珊今（13）日在臉書發文提到，昨天有朋友問她，臺中棒球場上的那股力量是什麼？她回答，簡言之就是認同，因大家都是台灣人，台灣共識應該就是怎樣讓台灣更好，而台灣價值就是放下成見，為台灣的最大利益找到更多共同點，並包容彼此的差異，為共同的目標一起努力，「不是非藍即綠，而是同心齊力」。

黃珊珊指出，台灣價值就是尋求國人同心齊力的力量，「如果我們自己都沒有共識，當然容易被別人牽著走」，她認為，若國內的政黨或團體，可以先放下自己的意識形態，在不同意見中尋求最大公約數，找到國人共同認同價值、一致對外的話，才能面對未來各種挑戰，甚至兩岸與外交。

「但很可惜，除了中華隊，基本上國內幾乎沒有共識，還不斷的繼續內耗」，黃珊珊擔心，隨著賽事結束，社會可能再次回到原點，有心人利用聲量和媒體製造的撕裂與對立，又會浮現在我們周遭，隨著選舉接近，各種意識形態的操弄，很快就會讓大家忘記，曾經在同一場比賽，不分彼此的同心齊力，「曾幾何時，臺灣只剩非藍即綠？」