華府智庫「華盛頓戰爭研究所」11日指出，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在一場內部論壇上坦承，克里姆林宮內部有內鬥，普丁已經「放棄」對俄羅斯訊息散布的集中控制權。對此，沙卡洛娃昨日轉發一則與會人士的貼文，該貼文強調，華盛頓戰爭研究所描述的情況完全不存在。

俄羅斯克里姆林宮內部傳出內鬥。

「華盛頓戰爭研究所」（ISW）11日發布的俄烏戰爭情勢報告指出，沙卡洛娃11日在莫斯科出席一場有關現代資訊戰的論壇，她在會上坦言，礙於「克里姆林宮菁英之間的內鬥」，以至於俄羅斯目前無法複製史達林時代的蘇聯資訊局，來集中控制俄羅斯內部的「資訊空間」。

2/ During a panel discussion Zakharova said that the #Kremlin cannot replicate the Stalinist approach of establishing a modern equivalent to the Soviet Information Bureau to centrally control #Russia’s internal information space due to fighting among unspecified Kremlin “elites.” — ISW (@TheStudyofWar) March 12, 2023

據稱沙卡洛娃還指出，俄羅斯已經放棄對資訊空間的集中控制，普丁顯然也無法輕易解決這個問題。

「華盛頓戰爭研究所」報告指出，沙卡洛娃的言論佐證了研究所長期以來對情勢日益惡化的克宮政權的評估，包括普丁身邊要角互鬥、普丁已經大幅度放掉對資訊空間的掌控，此外，普丁顯然也無法採取果斷行動，重新奪回控制權。

4/ It is unclear why #Zakharova — a seasoned senior spokesperson — would have openly acknowledged these problems in a public setting. https://t.co/faLSmaGT1S — ISW (@TheStudyofWar) March 12, 2023

報告甚至推測，沙卡洛娃首度在公開場合坦承克宮內部問題，可能是為了降低俄羅斯民族主義人士的期待。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。（資料照／路透社）

不過據美國合眾社報導，沙卡洛娃12日在Telegram轉發前俄新社（RIA Novosti）駐烏克蘭記者維辛斯基（Kirill Vyshinsky）的貼文，反擊華府智庫的報告。

維辛斯基稱，他參加整場論壇，論壇的每一個字都聽得一清二楚，整個會議都在談論團結，討論如何讓資訊戰更有效率，砲轟「華盛頓戰爭研究所」的說法完全不存在，是利用謊言與扭曲的意義發動資訊戰。