新竹市大坪頂永生園每逢清明假期每年皆湧入數萬名民眾掃墓，今年同樣預計在清明連假達高峰，市府為讓民眾避塞車方便掃墓祭祖，自3月11日至4月5日提供2條免費接駁路線服務，往返三姓橋火車站及三姓橋路，民眾可多加利用。

新竹市大坪頂永生園掃墓人潮預計在清明連假達高峰，市府為讓民眾避塞車方便掃墓祭祖，自3月11日至4月5日提供2條免費接駁路線服務。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

市長高虹安表示，清明掃墓是飲水思源、慎終追遠的重要傳統習俗，大坪頂永生園提供600席機車位及320席汽車格停放，也提供免費接駁車，因清明假期人潮擁擠，鼓勵市民朋友可以提早掃墓避開人潮。

市府交通處指出，大坪頂永生園掃墓期間 3月11、12、18、19、25、26日及4月1、2、3、4、5日等共計11天提供免費接駁車，開車前往掃墓民眾可將車輛停放在三姓橋路兩側，轉搭免費接駁車，市府規畫4處接駁點可搭乘，平均走路3至5分鐘即有1處接駁點。

此外，市府為方便無汽、機車交通工具前往掃墓的民眾，貼心增加台鐵三姓橋火車站接駁路線，直達大坪頂。

交通處進一步說明，接駁車上山首班車上午7時發車，末班車下午1時發車，車程約5至10分鐘；另大坪頂首班車7時30分發車、末班車下午2時發車，每15分鐘1班車，遇滿車時則隨即發車。

交通處長倪茂榮表示，經觀察3月11、12日掃墓車潮自清晨7時即開始湧現，8至9時大坪頂停車位320席汽車位滿場並實施交通管制，現場員警引導民眾將車輛停至三姓橋路路邊轉搭接駁車，2日共運行166趟次，三姓橋路載運約1200人次，台鐵三姓橋車站載運142人次。

交通處長倪茂榮呼籲，距離清明假期高峰尚有1周假期，鼓勵民眾提早前往掃墓，避開人、車潮。此外，清明假期4月1日至5日市府將備妥接駁車輛以因應掃墓高峰人潮。