世界棒球經典賽（WBC）中華隊預賽最後一場昨（12）日中午以1：7戰敗，無緣前進東京，讓場上的球員相當難過，場邊的「經典女孩」啦啦隊及全台球迷也紛紛表示惋惜，啦啦隊成員籃籃更發文透露賽後心情，坦承自己在高鐵車廂上忍不住潰堤，貼文一出讓許多粉絲相當心疼。

「經典女孩」籃籃今日在IG上貼出一系列應援美照，坦言不難過是騙人的，「從熱身賽到今天，每天的團練、集合，應援團隊好像就成為了一個大家庭，就在要開始習慣彼此存在的時候，結束了。」

籃籃透露，在活動結束後搭乘高鐵回台北的路上，每一站都遇到要下車的球迷，並且對她說：「辛苦了謝謝你們！」讓她原本想忍到家中釋放的情緒瞬間瓦解，當場在車廂內潰堤「即使輸了比分還是放聲吶喊，不到最後一刻絕不放棄跟著我們努力加油，即使喊到喉嚨沙啞、跳到小腿發炎，這一聲謝謝你們，一切都值得。」

貼文一出立刻引起網友暖心喊話，「辛苦了」、「我們是永遠的TeamTaiwan」、「一場比賽那麼長，可以不停在觀眾席吶喊、熱舞真的很不簡單，好好休息」、「謝謝你們努力不懈為中華隊加油」，而這次的經典賽應援團也讓國際看到台灣棒球的不同面貌。