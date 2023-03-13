2023年第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，已於台灣時間3月13日上午8點登場，去年頒獎典禮現場最尷尬的場面莫過於威爾史密斯（Will Smith）掌摑克里斯洛克（Chris Rock），對此，今年的主持人吉米金摩（James Christian）以此事件開場，以開玩笑方式直虧「有任何暴力行為，就會得到最佳男主角！」讓全場笑翻。

本屆奧斯卡頒獎典禮由美國脫口秀天王吉米金摩擔任，而這也是他第三度接下主持棒，一開場他就模仿電影《捍衛戰士：獨行俠》坐在戰鬥機當中喊「我不想彈射出去！」，並透過降落傘登上奧斯卡舞台，還幽默表示需要整理一下褲襠，接著，他說道「今晚對大家來說是夢想成真，疫情結束終於可以出門了，對電影來說很開心的是，觀眾終於可以回到電影院，看到大銀幕上的呈現」。

吉米金摩開場模仿電影《捍衛戰士：獨行俠》以降落傘的方式登上奧斯卡舞台。(圖/路透社)

除此之外，他也大開本屆有許多女性導演遺珠的玩笑「你知道什麼時候會覺得電影太長，就是詹姆斯卡麥隆也看不下去的時候，你們怎麼能不讓他入圍，難道他是女性嗎？」至於「威爾史密斯巴掌事件」他也笑虧「我們希望你們玩得開心，也很安全，如果有人在這個典禮上使用暴力，你會得到奧斯卡最佳男主角獎項，也被准許發表19分鐘的得獎感言」更直言若有人想上台賞巴掌，要先過這幾關，而這時鏡頭帶到《金牌拳手》麥可‧B‧喬丹、《媽的多重宇宙》楊紫瓊、「蜘蛛人」（Spider-Man）安德魯加菲爾德等人身上，相當逗趣。

事實上，在吉米金摩身兼多職，他不只是位美國喜劇演員，更是配音演員、作家，電視製作人與主持人，他還製作兼主持了以他名字命名的ABC晚間秀節目《吉米·金摩直播秀》，而先前他主持最為知名節目為喜劇中心《The Man Show》與《Win Ben Stein's Money》。