新北市三峽山林資源豐富，有山友近期前往三峽五十分山健行，未料回程路上卻看見一隻粗大眼鏡蛇，拱起蛇身，發出嘶嘶叫，與他對峙，由於回頭又要花兩個多小時才能下山，山友與眼鏡蛇僵持許久，所幸眼鏡蛇最終自行離去，但也讓山友嚇出一身冷汗。

有山友近期在臉書社團「野生蛇相」發文，他表示，自己12日與老婆前往三峽五十分山，但期間遇上一隻粗大眼鏡蛇擋在路中間，發出嘶嘶的吼聲，只能退後三尺，與牠對峙。

有山友12日在新北市三峽五十分山見到一隻粗大眼鏡蛇，蛇身拱起，頻頻發出嘶嘶聲。（圖／翻攝自臉書社團「野生蛇相」）

由於該名山友在跑山趕時間，若要走回頭路須耗上2個多小時，又怕後面有山友被攻擊，因此決定拿大樹枝驅趕，但眼鏡蛇還是不為所動，不久眼鏡蛇自行溜走後，山友才鬆一口氣。

該名山友表示，自己做夢都沒想到會遇上眼鏡蛇，回想當時，若眼鏡蛇主動衝過來，可能就會發生慘不忍睹的事件，而他至今仍是驚魂未定。

不少網友見狀，也感到相當震驚，紛紛表示，「常出現的地方，我一定不去」、「好大的一條」、「又上演敵不動我不動戲碼，罰站到天黑」、「不要怕，蛇最愛聽音樂了，只要一吹口哨他就不會攻擊了」。

對此，動保處表示，新北市三峽區3月份並未有民眾通報捕蛇，不過提醒民眾，若在步道遇到蛇類時，不要故意挑釁蛇類，可以默默觀察其動向，勿太靠近，並從旁經過，若蛇已出現嚇阻訊息，民眾可以選擇折返，由於蛇不會追人，民眾也無須擔心轉身離去時，蛇會追上攻擊。