國防部每日公布共軍機艦在台海周遭活動動態。（國防部提供）

國防部15日將在立院國防委員會進行業務報告並備詢，國防部於書面報告指出，共軍「聯合軍事行動」以來，東部戰區按計畫、有系統提升對臺聯合戰備警巡兵力及進行實戰化訓練，去(111)年共機侵擾我防空識別區逾1700餘架次，較往年倍增，配合共艦於臺海周邊巡弋，已對我國家安全形成實質威脅。

另中共亦持續以無人機、空飄氣球及民兵漁船等灰色地帶行動對我進行侵擾，同時結合認知作戰，測試我方反應。

國防部報告指出，近期共軍演訓模式已由單一軍種調整為陸、海、空及火箭軍聯合執行，並常態化於渤海、黃海及臺海周邊開設禁航區，採實戰化方式，由訓練轉向備戰型態，期建立第二島鏈內作戰能力，同時企圖扼控巴士海峽、宮古水道及對馬海峽等戰略要道，防堵拒止外部勢力。

報告指出，綜觀中共兩岸政策、高新武器發展、強勢軍事行動及擴張，促使臺海及印太情勢日趨嚴峻，區域軍事衝突風險不斷升高，國軍持恆加強聯合情監偵手段，嚴密掌握敵情，堅定捍衛國家主權與安全。

報告同時指出，共軍近期於臺海周邊提升聯合戰備警巡兵力，演訓範圍延伸至我東部及西太平洋海、空域，並進行實戰化演練；另遼寧號航艦突破第一島鏈於西太平洋遠海長航，期完備攻臺行動方案與驗證拒止外軍能力。基此，國軍運用偵巡艦併航監控、防空飛彈追監、空中戰機攔截驅離等方式，於海峽中線及我防空識別區執行海空聯合偵巡任務；地面部隊，以實兵、實裝、實距離方式至責任地境內重要軍事目標與國家關鍵基礎設施，實施戰備偵巡與作戰計畫演練，強化區域聯防機制應處能力，提升應變制變、應援及備戰準備力度，驗證聯合作戰計畫可行性。另針對空飄氣球、無人機襲擾等灰色地帶行動，國軍運用聯合情監偵系統即時掌握，評估威脅程度並妥慎應處。

此外，報告指出，應對中共對我軍事威懾，本部已於111年檢討增屯油料戰備存量、積極籌建主戰裝備修護能量及跨軍種修能整合，提升裝備妥善，支援備戰任務遂行；為預應共軍全面封鎖臺海周邊，承大院同意本部112年編列作業維持費約236億元，籌補雷霆火箭彈、30機砲彈等7型彈藥、F-16戰機等主戰裝備零附件及戰鬥個裝等，以強化作戰持續力；另為提升後備戰力，已納軍事投資建案編列預算約42億元，籌補後備部隊火砲及夜視鏡等裝備，完備防衛作戰韌性。