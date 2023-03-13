俄羅斯入侵烏克蘭，促使歐洲添購主要武器加強戰力。研究人員今天表示，至2022年為止的5年內，歐洲武器進口增加47%，烏克蘭也成為世界第3大武器輸出目的地。

路透社與法新社報導表示，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）資深研究員魏士曼（Pieter D. Wezeman）今天在聲明中表示：「儘管全球武器移轉減少，但由於俄羅斯與大多數其他歐洲國家間的緊張關係，以歐洲為目的地的武器移轉急速增加。」

這間研究所將「主要武器」定義為飛機、軍艦、坦克、大砲、飛彈和各種重型防禦系統。

以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）中的歐洲國家武器進口，較5年前增加65%，但根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，就全球而言，國際武器移轉下降5.1%。

過去30年來，美國與俄羅斯一直是世界上最大與第2大武器出口國。

美國武器出口較2013至2017年增加14%，占全球武器出口比的40%，俄羅斯占全球武器出口比則從22%下降到16%。

魏士曼表示，入侵烏克蘭很可能會進一步限制俄羅斯的武器出口，這是因為俄羅斯將優先供應武器給自己的部隊，同時由於對俄羅斯的貿易制裁，其他國家的需求將維持在較低水準。

研究所報告指出，運往烏克蘭的武器主要來自庫存，其中包括美國約230門火砲，280輛波蘭裝甲車，還有7000多枚英國反坦克飛彈，以及更多新產品，像是防空系統。

斯德哥爾摩國際和平研究所曾在2022年警告，全球核武在未來幾年內可能會成長。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120313