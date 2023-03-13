新竹市光復高中籃球隊不負眾望，連續第2年拿下HBL高中籃球聯賽冠軍，長期關注運動發展的新竹市議長許修睿為了鼓勵籃球小將，允諾贊助籃球隊一整年的營養早餐費用約30萬元，也將擇日邀請籃球隊員一同到竹蓮寺，向觀音佛祖傳達奪冠的好消息。

議長許修睿表示，早在比賽前，光復高中籃球隊隊員就在市議員鍾淑英與教練陳定杰的陪同下拜會市議會，由於籃球運動相當消耗體力，為了籃球小將們的充足營養，他當時就允諾負責贊助一年的營養早餐，並且相約比賽後到竹蓮寺上香。

他說，竹蓮寺是新竹地區的信仰中心，光復高中籃球校隊原本就有定期到竹蓮寺參拜的慣例，比賽前也向觀音祈求賽程平安，去年比賽時，校隊教練全程帶著竹蓮寺的口罩也令人印象深刻。

今年光復高中再拿下HBL冠軍，消息傳回新竹，他也感到與有榮焉，預計將在下周邀請籃球校隊到竹蓮寺參拜，向神明傳達奪冠的好消息。